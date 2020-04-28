Сыграть в COVID-19 и выиграть

Настольные игры переживают во время карантина и самоизоляции настоящий бум. В них можно играть всей семьёй - ведь принцип так прост, что его легко смогут понять и самые маленькие.

А ещё можно совместить приятное с полезным: вот в этой игре, к примеру, используются реалии нашего времени - эпохи COVID-19. Так, игрок, попавший на поле с надписью "покупки для всей семьи", сможет в качестве бонуса продвинуться ещё на две позиции. Игру разработали римские студенты-психологи.

"Через эту игру мы можем легко объяснить необходимость соблюдения новых правил, введённых из-за пандемии. Таких, к примеру, как социальное дистанцирование", - говорит студентка Марифика Ичимунишака.

За каждый правильный поступок - бонус, за нарушение - штраф. Кто доберётся к финишу первым? Распечатку созданного на основании принципов старинной "Гусиной игры" поля можно бесплатно скачать в интернете.

Радость победы и горечь поражения не дают заскучать за обычным столом. Время летит незаметно, но ровно в 20:00 игра прерывается на любом этапе для ставших традицией аплодисментов медработникам, которые продолжают бороться с коронавирусом на передовой.