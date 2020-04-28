ЕС: послабления для банков

Новые временные послабления для европейских банков в условиях кризиса. Брюссель смягчает требования к резервам капитала, что увеличит их возможности в плане кредитования бизнеса и домовладельцев. По прогнозам, только в этом году банки смогут выдать займов на общую сумму в 450 млрд евро.

Европейская комиссия надеется, что это поможет ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса, как, в свое время, помогло справиться и с финансовым кризисом 2008-го года.

"Во время прошлого кризиса нам пришлось поддержать банки. На этот раз мы помогаем банкам, чтобы они поддержали домовладельцев и компании. Первоочередная задача банков – сохранение ликвидности. Такова и цель нашего сегодняшнего решения: облегчение кредитования необходимо для поддержания реальной экономики", - отмечает Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии.

По прогнозам ЕЦБ, снижение экономики стран еврозоны может в текущем году составить 15%.

Ранее члены сообщества уже одобрили программу экстренных мер объемом в 540 миллиардов евро. Она, среди прочего, включает ряд мер по поддержке наиболее пострадавших от пандемии государств и предполагает выплату целевых компенсаций работодателям, чтобы воспрепятствовать массовым увольнениям.