"Рассадник" COVID-19 из Тироля: кто виноват?

Популярный горнолыжный курорт или рассадник страшной болезни? В австрийском городке Ишгль ищут виновных в распространении COVID-19 по Европе. Первые случаи подозрения на коронавирус в городке были зафиксированы 5 марта, но карантин здесь ввели лишь неделю спустя. В результате, только в одном из местных баров Kitzloch вирус подхватили сотни туристов из Германии и Дании, Норвегии и Исландии.

Владелец Kitzloch Берхард Цангель сожалеет, что своевременно не закрыл заведение: "У нас была неверная информация. Нам просто не рассказывали о положительных тестах у туристов, вернувшихся из нашего городка в Исландию. Разбираться в произошедшем, искать причины такого неэффективного взаимодействия придется региональным органам здравоохранения и прокуратуре".

Армин Вольф, Euronews: "В вашем баре коронавирусом заразились от сотни до тысячи людей. Не боитесь судебного преследования?"

Берхард Цангель: "Нет, не боюсь. Мы действовали в соответствии с рекомендациями властей. Мы не скрывали никаких случаев заболевания, не затягивали с закрытием сезона. Лишь поверили тому, что нам было сказано".

Сотни туристов подготовили коллективный иск против региональных властей, своевременно не закрывших склоны. На федеральную землю Тироль приходится около четверти подтвержденных случаев заболевания в Австрии. Всего здесь свыше 15 тысяч инфицированных.