Обнадёживающая статистика Нью-Йорка

Жертвами Covid-19 в штате Нью-Йорк в воскресенье стали 367 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо. Это в 2 раза меньше, чем на пике эпидемии. Число госпитализаций все еще превышает тысячу, но все же сокращается, как и количество подключенных к ИВЛ.

"Мы вернулись к показателям 31 марта, когда начался резкий рост числа случаев, но продолжаем наблюдать за тенденцией. Большой вопрос здесь: как быстро это число будет продолжать снижаться, и прежде всего - будет ли оно продолжать снижаться?"

Коумо также заявил, что строительный бизнес и виды производства, представляющие низкий риск заражения, смогут возобновить работу одними из первых, возможно, после 15 мая. Ждать дольше других придется розничной торговле и гостиничному бизнесу.

Таким видам спорта, как бейсбол, придется выяснить, смогут ли они существовать без болельщиков на трибунах, сказал он. `Каждый должен мыслить нестандартно, заключил губернатор Нью-Йорке..

По мере приближения непогоды люди стали выходить в парки и пирсы Нью-Йорка. Мэр "большого яблока" Билл де Блазио заявил, что ждёт "дорожную карту" по выходу из кризиса к 1 июня. Он не исключил, что процесс может занять до 20 месяцев.

Еще одним признаком улучшения стало то, что в воскресенье был выписан последний пациент с USNS Comfort. Госпитальный корабль на 1000 коек, пришвартованный к Манхэттенскому пирсу с 30 марта, оказал помощь 182 пациентам. Вскоре он отправится в родной порт в Норфолке, штат Вирджиния.

Многолюдно в воскресенье было и на пляжах Калифорнии. Власти Хантингтон-бич закрыли ряд городских объектов, опасаясь новой вспышки коронавируса.