На прогулку в защитной маске

Европейские страны пробуют вернуться к привычной жизни в новых условиях. Купить цветы и сходить в парикмахерскую теперь можно Швейцарии — в стране снизился уровня заболеваемости и начал действовать первый этап смягчения карантина. Парикмахеры работают, согласно новым требованиям, в защитных масках. Обязаны надевать маски и одноразовые перчатки и клиенты.

В Норвегии открылись младшие классы школ. Занятия могут посещать деть в возрасте от 6 до 10 лет. Правительство Норвегии планирует к лету полностью возобновить работу школ. С понедельника возможность вернуться в вузы получили студенты, завершающие обучение.

В Чехии покупателей ждут магазины с торговой площадью до 2 500 кв. метров, открылись автошколы и библиотеки. Дагмар Хниличкова продает изделия из знаменитого на весь мир богемского стекла в магазине Dana Bohemia: "Думаю, что наша жизнь может вернутся в привычное русло, но нужно открыть границы и позволить иностранным туристам посещать в страну, чтобы вернулись все,кто приезжал раньше, кто знает наш магазин, чтобы туристы отдыхали у нас, не опасаясь коронавируса".

В Чехии также возобновили работу фитнес-центры без возможности пользоваться общими раздевалками и душевыми.

В Болгарии с понедельника парки могут посещать в дневные часы родители с детьми в возрасте до 12 лет. До 9:30 и после 18:30 в парках разрешено выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Обязательным условием остается ношение защитных масок и соблюдения физической дистанции в 2,5 м между отдыхающими.