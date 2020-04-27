Пандемия: более трёх миллионов инфицированных

Число людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило три миллиона. Умерли свыше 208 тысяч человек. В Старом свете от инфекции больше других стран пострадали Испания и Италия. На Апеннинах эпидемия унесла почти 27 тысяч жизней. Инфицированы более 199 тысяч. За сутки скончались 333 больных COVID-19. В Департаменте гражданской защиты говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных.

Италия стала первой страной Европейского Союза, обратившейся за финансовой помощью в фонд, созданный государствами-членами сообщества, для преодоления кризиса.

Вивиан Лоонела, представитель Европейской Комиссии: "С настоящего момента и до 24 июня мы начинаем собирать заявки от стран-членов ЕС. Затем мы посмотрим и оценим весь пакет в финансовом выражении, чтобы гарантировать справедливый подход к каждому конкретному случаю. Далее Еврокомиссия представит предложения по финансовой помощи в Европарламент и Евросовет".

В Соединенном Королевстве от COVID-19 скончались более 21 тысячи. Коронавирус выявлен у 157 149 человек. За двадцать четыре часа положительный результат анализа получили 4310 жителей Великобритании. За сутки умерли 360 больных. Однако в понедельник этот показатель обычно стабильно ниже, поскольку не все больницы успевают передать данные в минздрав, что отражается на статистике.

Во Франции после 11 мая власти как ожидается начнут постепенно ослаблять ограничительные меры. План по выходу страны из карантина должен быть озвучен во вторник. Во Франции за сутки от заболевания вызванного коронавирусом. Скончались 437 человек. Инфекция выявлена у 3764. Число погибших превысило 23 тысячи.