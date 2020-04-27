Летний сезон без туристов?

Туризм – один из самых пострадавших от антивирусных карантинных мер секторов экономики. Меры по поддержке туристического бизнеса министрам по делам туризма стран ЕС пришлось обсуждать в режиме видео-конференции, так как из-за карантина они не смогли встретиться "вживую" в хорватском Дубровнике.

«Мне было бы приятно принять вас в городе Дубровник в расширенном составе, как это изначально планировалось, чтобы обсудить будущее туристической области. Но, к сожалению, нам всем был приподнесен неприятный сюрприз», – сказал во вступительном слове министр туризма Хорватии Гари Гари Каппелли.

В интервью телеканалу ARD, министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, ничто не свидетельствует о том, что туристические поездки заграницу возобновятся в докризисном объеме в обозримом будущем:

«Сейчас закрыты рестораны и пляжи. Вы только задумайтесь об этом: в этом году не будет отпускного периода в привычном для нас смысле, с заполненными пляжами и т.д., этого не будет в этом году ни в одной стране, ни в Европе и не в одной другой части мира».

Падение спроса на туристические услуги практически до нуля больнее всего бьет по малому и среднему бизнесу. А также по таким странам как Италия и Испания, которые итак понесли самые тяжелые на европейском континенте потери из-за пандемии.