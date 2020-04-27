Где рожать во время пандемии?

Беременные женщины по всей Европе принимают трудные решения о том, где и как рожать в условиях пандемии, когда лечебные учреждения переполнены пациентами с коронавирусом.

Маленький англичанин Асер появился на свет 6 дней назад дома в Оксфорде. У Клэр Ховик это второй ребёнок.

"Наш первенец был рождён в больнице просто и легко, - говорит она. – Мы тогда были так довольны акушерской бригадой, что когда нам советовали рожать в своей квартире, мы рассматривали оба варианта".

21-месячный Себастиан с первых же минут жизни был окружен заботой в одном частном учреждении, имеющем даже плавательный бассейн для малышей.

Тяготы и радости родительства всё больше принято делить в семьях поровну. Но теперь из-за карантинных мер во многих странах ЕС будущих отцов не пускают в родильные отделения больниц.

Это огорчило Лауру Петерс из немецкого Бремерхафена, находящуюся на седьмом месяце. Она надеется, что больница разрешит её мужу присутствовать при родах:

«Я не хочу быть в операционной только с незнакомыми людьми, - говори немка. – Мне и так не комфортно, потому что я ещё не была в такой ситуации. Просто с ума схожу от мысли, что мне придётся идти туда одной и действовать самостоятельно ».

Здравоохранением в каждой стране ЕС ведают национальные правительства, и оно различается по своим возможностям.

Глава Европейской ассоциации акушерства считает, что каждая беременность уникальна и требует индивидуальной консультации:

«Мы всегда напоминаем, как важно для врачей и остального персонала устанавливать добрые отношения с женщинами, - говорит Мерви Йокинен. - Они все должны общаться, обсуждать эти варианты и снимать беспокойства».

Семья Ховик повезла Асера в местную больницу на осмотр спустя 12 часов после рождения. А затем туда доставили Клэр с подозрением на Covid-19.

«У меня начал развиваться… это был жаркий день, но я дрожала, у меня был небольшой кашель и все такое. Температуру у Асера была нормальной. На всякий случай я смерила свою – у меня было 38 мне было не хорошо ...

Сейчас Клэр поправляется. Но для рожениц и матерей по все Европе пандемия остаётся очень тревожным временем.