На данном этап борьбы с коронавирусом приоритет национальных властей – это отслеживание людей, зараженных людей, чтобы обеспечить дезинфекцию страны. Бельгия спешно набирает 2000 человек для осуществления такого наблюдения по телефону.

Депутат федерального парламента сообщил, что эти следователи будут работать из колл-центров:

«С каждым новым инфицированным будет установлена связь, и его спросят, с кем он контактировал в течение последних 14 дней, - говорит "зелёный" Жиль Ванден Бурре. - После этого сотрудник колл-центра позвонит этим людям и скажет: вы общались с кем-то, кто сегодня дал положительный результат на Covid-19, поэтому мы рекомендуем целый ряд вещей. При этом, конечно, имя инфицированного не будет названо".

В этих телефонных разговорах не будет раскрыто никакой другой личной информации, а также место и время, где и когда предположительно было совершено заражение.

Эта мера – только часть из набора инструментов, призванных вывести Бельгию из санитарно-эпидемиологического кризиса.

«На данном этапе вывода мы будем постепенно отменять карантин, открывать коммерцию, - продолжал депутат. - Мы также надеемся увидеть воссоединение семей и друзей, вначале ненадолго и небольшими группами. Важно параллельно и в деталях следить за эволюцией болезни, потому что в противном случае существует риск выхода на новый пик через несколько месяцев. Тогда нужно будет снова вводить ограничительные меры, а этого никто не хочет».

Законодательная база в Бельгии для такого отслеживания существует, оно уже использовалось для других заболеваний. Правительство решает также вопрос об внедрении приложения для мобильных телефонов с той же задачей и с той же гарантией неприкосновенности частной жизни.