В Швейцарии спорят о путях выхода из карантина

В Швейцарии сегодня откроются парикмахерские салоны, хозяйственные магазины и торговые центры для садоводов: страна, в которой эпидемия унесла более 1600 жизней, оказалась сейчас на развилке между возможными путями выхода из карантина. Какую стратегию выбрать — вопрос спорный: власти наименее густонаселённых кантонов и политики либерального спектра призывают снять ограничения поскорее, чтобы помочь экономике. Их политические оппоненты, включая министра здравоохранения от социалистов, предостерегают об опасности новой волны заражений.

Карантин угрожает банкротством многим организациям сферы услуг. Рестораны, по решению швейцарского правительства, закрыты до июня. Представители сектора в отчаянии: по их подсчётам, до намеченного срока возобновления работы не доживут 30-40% швейцарских предприятий общественного питания. Экономика конфедерации готовится к крупнейшему спаду за последние 45 лет.

В общей сложности в 8,5-миллионной Швейцарии новый коронавирус был диагностирован у более чем 29 тысяч жителей. Статистика жертв за сутки устойчиво снижается уже месяц. В воскресенье было объявлено о смерти 11 пациентов. Диагноз "COVID-19" был поставлен в этот день 167 жителям.