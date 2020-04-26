Папа римский Франциск помолился за бедных. На утренней мессе в часовне Дома Святой Марфы в Ватикане понтифик призвал верующих всего мира вспомнить о тех, кто мучается от безысходности и встревожен из-за кризиса на фоне распространения коронавируса.

Франциск, папа римский: "Помолимся сегодня обо всех, кто страдает, кто в печали, потому что одинок или не знает, какое ей или ему уготовано будущее, кто не может содержать свою семью, у кого не осталось денег и работы. Столько людей сегодня страдают. Помолимся о них".

Эксперты отмечают, коронавирус углубляет социальное неравенство и сильнее всего бьет по бедным. Франция пообещала выделить дополнительные 39 млн евро для обеспечения продуктами питания жителей, наиболее пострадавших от национального карантина.

Оливье Клэн, мэр Клиши-су-Буа: "В районах, где проживают преимущественно представители рабочего класса, кризис системы здравоохранения наложился на социальный кризис. Нам не удалось предвидеть все возможные последствия этого. Люди сидят по домам, не работают — даже в неформальных секторах. И это лишь усложняет ситуацию".

В коммуне Клиши-су-Буа более тысячи человек отстаивают многочасовые очереди, чтобы получить бесплатные овощи и фрукты. В 2005 году именно здесь начались волнения, переросшие в массовые беспорядки.