Ультра-правые и ультра-левые протестуют в Германии

Полиция Берлина задержала десятки участников акции протеста в центре города: около тысячи активистов ультра-левых и ультра-правых движений попытались выйти на площадь Розы Люксембург с требованием отменить меры карантина.

Полиция была наготове: подобные акции проходят в Берлине каждую субботу — они привлекают, среди прочих, сторонников разнообразных теорий заговора, отрицающих опасность коронавируса, и наиболее удалённых от центра политических партий. Так, антииммигрантская "Альтернатива для Германии" обвиняет правительство Ангелы Меркель в преувеличении угрозы эпидемии и требует возобновить работу немецких предприятий.

В Германии от COVID-19 умерли почти 6 тысяч человек. Карантинные меры здесь сейчас не столь строги, как в ряде других западноевропейских стран: небольшим магазинам в Германии разрешено работать, хотя гражданам предписано не приближаться друг ко другу ближе полутора метров, а для собраний, численность которых ограничена двадцатью участниками, требуется разрешение. У организаторов субботней акции протеста такого разрешения не было.