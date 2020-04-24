Мозговая атака Еврокомиссии на коронавирус

Литовец Андрюс Милинавичюс разрабатывает приложение для смартфонов специально на период самоизоляции. С его помощью добровольцы смогут устанавливать и поддерживать связь с нуждающимися людьми:

"У многих организаций есть база данных таких потребностей и база данных волонтёров. Мы соединяем обе базы данных и показываем на карте где, кому, что нужно, и кто может помочь. К примеру, на экране видно, что пожилые людям, которым не рекомендовано покидать жилище, хотели бы купить в магазине продукты или забрать посылку или получить, что им крайне важно: лекарства!"

В одиночку трудно развивать подобные изобретения, поэтому Андрюс решил принять участие в мозговой атаке на коронавирус вместе с несколькими высокотехнологичными кампаниями и компьютерными хакерами. Штурм организует еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи Мария Габриэл:

"Мы собираем лучшие идеи, но особенно те, что которые могут воплотиться в полезные изделия. Например, как произвести аппараты искусственной вентиляции легких быстро, в больших количествах, и доступными всем. Это тип идей, которые мы ждем".

Из-за карантинных мер инженеры, разработчики, дизайнеры не смогут собраться для мозговой атаки в одном месте. Но интернет и видеосвязь позволяют таким специалистам по информационным технологиям, как серб Саша Попович, круглосуточно работать из дома:.

"Я сплю очень мало или совсем не сплю. Иногда останавливаюсь, чтобы перекусить, но по большей части сосредоточиваюсь на работе. Мои коллеги обычно высоко мотивированы, а во время пандемии им придаёт сил стремление помогать людям в чрезвычайной ситуации".