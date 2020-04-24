План спасения европейской экономики

Одобренная на саммите ЕС программа экстренных мер по поддержке экономики объемом в 540 миллиардов евро начнет функционировать 1 июня . Она включает три основных пакета.

Созданная Еврокомиссией программа SURE направит 100 млрд евро на выплату целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Европейский инвестиционный банк подготовит программы льготного кредитования на 200 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий. Через Европейский стабилизационный механизм страны зоны евро могут привлечь 240 млрд евро в виде заемных средств, эти деньги могут использоваться как структурная помощь наиболее пострадавшим от пандемии государствам, чтобы удержать их от дефолта в краткосрочной перспективе.

"Германия не поддерживает субсидии, например, в форме грантов. Ангелоа Меркель об этом это заявляла недвусмысленно как публично, так и в частных разговорах, поэтому я думаю, что основу этой сделки будут составлять кредиты и, в меньшей степени, гранты".

Но для полноценного перезапуска необходимо создать мощный долгосрочный инструмент финансовой помощи, речь идет о выделении до двух триллионов евро. Лидеры ЕС пока не могут договориться о механизме сбора денег и разработка параметров поручена Еврокомиссии.

На этом фоне Германия заявила, что готова в значительной мере увеличить свой финансовый вклад в бюджет ЕС.