Главный представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией выразил разочарование отсутствием прогресса в обсуждении всего комплекса будущих отношений, за исключением торговых. Мишель Барнье выступал после второго раунда переговоров, осложнённых карантинными мерами.

«Мы не можем принять выборочный прогресс только по ограниченному набору тем, - сказал Барнье. - Нам нужно добиться прогресса по всем темам параллельно. Нам нужно найти решения по самым сложным темам. Соединённое Королевство не может отказываться от продления переходного периода и в то же время замедлять дискуссии по важным областям ».

Корреспондент Euronews Шона Маррей передаёт:

«Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что Соединённому королевству не удаётся решать существенные вопросы взаимодействия с Евросоюзом после «брексита", в частности, такие серьезные вопросы, как рыболовство, которые должны быть закрыты к июлю. Он сказал, что Лондон уходит от этих вопросов, не хочет обсуждать предложенные Брюсселем правила, по которым должны будут действовать обе стороны, и не выдвигает своих предложений. А Великобритания говорит, что не будет продлевать переходный период. Это значит, что переговоры, идущие пока по видеосвязи, должны быть завершены самое позднее в декабре. Официальные лица ЕС обвиняют Великобританию в том, что она хочет оставить за собой только выгодный доступ к его рынкам и отказывается от обсуждения всех аспектов будущих отношений".