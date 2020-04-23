В прежние времена на Рамадан Соборная мечеть Брюсселя становилась для мусульманской общины центром бурной активности. Но сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет соблюдающим пост собираться там на разговение после заката солнца. Ифрат разрешён только в кругу семьи.

Глава Ассоциации Аль-Муватин Лахсена Хаммуш прилагал во время священного месяца большие усилия, чтобы разрушить барьеры между исламской и другими конфессиями. Он огорчён тем, что в этот раз не имеет такой возможности:

"К сожалению, этот год будет немного другим из-за ограничительных мер, которые мы должны соблюдать, чтобы избежать распространения вируса, - говорит Хаммуш. - В этом году мы будем в основном общаться посредством видеоконференций и удалённо поддерживать связь с нашими еврейскими и христианскими друзьями ».

Карантиные меры продлятся в Бельгии как минимум до 3 мая, мечети будут пустовать, но имамы будут делать звукозаписи своих проповедей, чтобы на расстоянии передавать их прихожанам.

«Мы попросили мусульманскую общину соблюдать правила самоизоляции, чтобы защищать от инфекции граждан, себя и нашу страну, - сказал ректор Большой мечети Брюсселя Салах Эчаллауи. – Мы сейчас сложной ситуацией. Впервые мы будем отмечать Рамадан в таких условиях. Это печально. Люди не могут собираться, чтобы помолиться вместе. Но мы призываем правоверных и дальше следовать духу солидарности, который всегда был присущ священному месяцу Рамадан, а также помогать тем гражданам, которые в этом нуждаются ».

От работающие в больницах бельгийских мусульман не ожидают строгого соблюдения правил поста. Они и так многим жертвуют, спасая от пандемии своих единоверцев и соотечественников.