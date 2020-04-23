Главы государства и правительств Евросоюза проводят по видеосвязи уже четвёртую встречу в верхах, пытаясь скоординировать свои усилия по выходу из вирусного кризиса.

Ранее министры финансов Еврозоны разработали план восстановления экономики на 540 млрд евро.

Нидерланды возражают против совместного заимствования путём выпуска еврооблигаций. Италия настаивает на необходимости таких "коронабондов".

Но эти две страны теперь поддерживают предложение испанского правительства о включении в будущий семилетний бюджет Евросоюза восстановительного фонда в размере 1,5 трлн евро.

"Наилучшие шансы быть одобренными Еврокомиссией имеют те предложения, которые предусматривают предоставления кредитов, а не грантов. Это значит, что деньги когда-нибудь вернутся, а не будут просто израсходованы, - сказала брюссельский политолог Ребекка Кристи. - Кроме того, эти деньги должны быть получены на рынках, а не от государств-членов».

Незадолго до вспышки COVID-19 бюджет пересматривался и пересчитывался, а теперь лидеры будут обсуждать, как адаптировать его к периоду после пандемии и принять в окончательном виде.

Самая мощная держава Германия, известная своей рачительностью, выражает готовность щедро поддержать европейское экономическое восстановление с помощью так называемых "мер солидарности".

«В других странах пока вообще не обсуждают смягчение ограничений, там все ещё сильно сосредоточены на борьбе с коронавирусом и чрезвычайной медико-санитарной ситуации, - сказала немецкий экономист Сандра Парти. – Отменить часть карантинных меры собираются где после первого мая, где в середине мая. Но по итогам саммита будет трудно немедленно объявить отбой сразу для всех.»

Задача председателя встречи и главы Евросовета Шарля Мишеля состоит в том, чтобы привести лидеров к максимально возможному согласию, удержать их от острых споров и не подтвердить единство ЕС.