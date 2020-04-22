Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии

В этот четверг в Соединенном Королевстве начинаются клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом на брифинге сообщил глава минздрава страны.
Известно, что вакцину разрабатывали не только в Оксфорде, но и в Имперском колледже Лондона.
Правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 миллиона фунтов стерлингов.
Еще один метод борьбы с распространением эпидемии - максимально широкое использование тестов на вирусоносительство.
Третий способ защититься от заражения - ношение маски на улицах, в государственных учреждениях, офисе.
Муниципалитет Берлина объявил, что маска станет обязательным аксессуаром для всех пассажиров всех видов общественного транспорта немецкой столицы.
Италия, бывшая на протяжении нескольких недель главным очагом заражения в ЕС, очень постепенно смягчает изоляционные меры, карантин в итоге помог снизить число как госпитализаций, так и цифру летальных исходов.
Основные культурые события в европейских странах уже отменены или перенесены, самое знаменитое испанское энсьерро, проводящееся в Памплоне, было накануне добавлено к этому длинному списку.