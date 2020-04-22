В России начались лесные пожары

В России отмечается раннее наступление пожароопасного периода, в 67 субъектах РФ он уже открыт. Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края

Сотрудники лесопожарных служб в регионах РФ за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади около 6,5 тысяч гектаров , а днем ранее — 42 тысячи гектаров.

По итогам проверок Рослесхоза 15 регионов страны признаны ограниченно готовыми к прохождению пожароопасного периода. Генпрокуратура РФ поручила региональным структурам проверить данные СМИ о поджогах сухой травы и лесов, в том числе в целях сокрытия незаконных рубок.