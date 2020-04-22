Греция: паника из-за коронавируса в центре по приему мигрантов

В Греции в отеле для мигрантов коронавирусная инфекция обнаружена у 148 постояльцев и двух сотрудников. Гостиница находится в управлении ООН и расположена в 170 километрах от Афин в районе города Кранидион. У всех заразившихся инфекция протекает бессимптомно.

Местные власти ввели в этом районе комендантский час и двухнедельное ограничение на передвижение. Новость о введении строгих мер вызвала панику, но полиции удалось взять ситуацию под контроль.

В отеле карантин действует с 16 апреля после того как коронавирус был выявлен у одного сотрудника. Здесь проживают около 470 просителей убежища, в том числе много детей, большинство из них — выходцы из Конго и Камеруна, прибыли в Грецию незаконным путем из Турции.

Коронавирусная инфекция ранее была обнаружена в двух центрах по приему мигрантов на севере Афин. В Греции в настоящее время в ожидании предоставления убежища находятся около 100 тысяч мигрантов и беженцев , 40 тысяч живут в переполненных лагерях на островах.