Европейский автопром выходит из простоя

Европейский автопром после месячного простоя возвращается к производству в условиях повышенных мер безопасности. Группа компаний Renault открыла завод во франции в городе Ле-Ман. Ранее был запущен конвейер Dacia румынского подразделения Renault. На заводе Ferrari в итальянской Модене 4 000 сотрудников проходят регулярный медицинский осмотр. Завод Suzuki в Венгрии возобновит свою деятельность на следующей неделе.

На заводе Toyota во Франции рабочие приступили к производству 35 тысяч заказанных ранее автомобилей. Сотрудница предпрития Марион Макрез говорит: "Раньше рабочие стояли лицом к лицу. Мы установили защитные барьеры, чтобы сохранить дистанцию в один метр и обезопасить для всех условия труда".

В Европе из-за приостановки производства на автомобильных предприятия не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, это более трети рабочих. В целом потери производства оцениваются в боле чем 2 млн транспортных средств.

Продажи на европейском авторынке в прошлом месяце упали на 55%, во Франции этот показатель составил 72.2%.

На этом фоне поэтапно открываются и предприятия немецкого автоконцерна Volkswagen: так, в испанском подразделении SEAT 15 000 сотрудников перед началом работы будут протестированы на короноваирус.