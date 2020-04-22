Из-за пандемии в Евросоюзе временно закрылись цирки и другие культурно-развлекательные учреждения. В них работает почти 9 миллионов человек, которые теперь сильно беспокоятся за своё будущее.

Гимнастка на трапеции попросила перевести ей трёхмесячную минимальную зарплату из фонда поддержки самозанятых. Она пытается сохранить физическую форму, упражняясь дома в Нидерландах:

«Чтобы тренироваться на трапеции, мне нужно определенное пространство, особые условия, снаряжение и меры безопасности, - говорит Джулия Кампистани. – Теперь, когда мы на карантине, появились новые возможности. Можно использовать время, чтобы творить, записывать идеи и мечтать. Я часто общаюсь или тренируюсь с людьми, которые меня вдохновляют на что-то новое. Вот где и как я сейчас и работаю».

Большая часть обычной аудитории – на самоизоляции, где наслаждаются фильмам, музыкой и другим формам искусства по интернету, в основном бесплатно. Это означает, что их создатели будут меньше зарабатывать.

«Бизнес-модель разных форм вещания в значительной степени пострадает от потери рекламных доходов и трудностей с доступом к свежему контенту в ближайшие месяцы, - говорит генеральный директор Европейской федерации кинорежиссеров Полин Дюран-Виалле. - Всё это негативно влияет на выплату авторских гонораров, а также на нашу способность в среднесрочной перспективе вернуться к работе "

Европейская комиссия объявила чрезвычайные меры для культуры, в частности: выделение 2 млн евро на поддержку исполнителей в разных странах и 5 млн опустевшим кинотеатрам; выплату пособий по схеме для временно безработных SURE; проявление максимальной гибкости в предоставлении грантов по программе "Креативная Европа":

Эта программа получила 1,46 млрд евро из бюджета ЕС с 2014 по 2020 год. Глава Комитета по культуре Европарламента призывает удвоить эту сумму в течение следующих семи лет:

«Это нужно сделать таким образом, чтобы привлечь и другие программы поддержки, будь то SURE, деньги из фондов регионального развития или средства из запасов на случай чрезвычайных ситуаций, - сказала Сабина Верхейен. - Мы также помочь творческому и артистическому сектору, особенно в цифровой среде: создать системы распространения платных произведений, с которых их создатели получали бы отчисления».

До пандемии индустрия культуры производила 3,8% ВВП Евросоюза. Ей и туризму потребуется много времени на восстановление даже после того, как людям не нужно будет сохранять социальную дистанцию между друг другом.