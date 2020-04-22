Нидерланды досрочно завершают футбольный чемпионат

Вот так фанаты амстердамского "Аякса" праздновали победу клуба, выигравшего в прошлом сезоне чемпионат Нидерландов в 34 раз. Нынешний чемпионат из-за пандемии коронавируса был приостановлен после 25 туров. В турнирной таблице лидирует "Аякс" (56 очков).

Доигрывать оставшиеся матчи Королевский футбольный союз Нидерландов не планирует. Сообщается, что представители организации проведут консультации с УЕФА и встретятся с клубами и другими вовлеченными сторонами, чтобы обсудить последствия досрочного завершения сезона, в частности, экономического кризиса, с которым столкнулась футбольная индустрия.

Ранее голландский премьер-министр Марк Рютте продлил запрет на массовые мероприятия, в том числе и спортивные до 1 сентября. Коронавирус на территории королевства выявлен у более чем 34 тысяч человек. От COVID-19 скончались свыше 3900 пациентов.