За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор. Из них 2567 (45,5%) - без клинических проявлений болезни. Из больниц выписаны 427 человек.

По официальным данным на 20 апреля, в стране зарегистрированы 52 763 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек.

За последние сутки погиб 51 человек: 29 пациентов скончались в Москве, 4 в Республике Ингушетия, 3 в Санкт-Петербурге, 3 в Республике Чувашия, 2 в Республике Дагестан, 2 в Калужской области, 1 в Тульской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Курской области, 1 в Воронежской области, 1 в Липецкой области, 1 в Кабардино-Балкарии, 1 в Новосибирской области, 1 в Иркутской области.

За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек.