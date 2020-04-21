Без Октоберфеста и без Сан-Фермина

Октоберфест в этом году не состоится: впервые за последние 70 лет знаменитый фестиваль пива в Баварии отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение приняли власти федеральной земли и города Мюнхена.

Обер-бургомистр Дитер Райтер отметил, что это будет иметь тяжёлые последствия экономики города - фестиваль ежегодно дает в бюджет Мюнхена более 1 млрд евро. Но во время мероприятия, в котором принимаются участие миллионы людей, постоянно соблюдать все рекомендованные для профилактики заражения коронавирусом меры будет крайне сложно.

После долгих дискуссий и совещаний премьер-министр баварского земельного правительства Маркус Зёдер заявил:

_"Мы пришли к выводу, что риск слишком велик. Вот почему мы совместно решили... В принципе, решение должен был принимать муниципалитет Мюнхена, так что мы советовались с городскими властями, и в итоге все согласились Октоберфест в этом году не проводить. Это очень печально и больно, но, как и для многих других мероприятий, это не обычный год, так что да, на этот раз мы останемся без Октоберфеста".

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Cancelling #Octoberfest won’t just affect millions of visitors - breweries, landlords and others will also suffer. But Bavaria’s Prime Minister Söder made the difficult decision to cancel nonetheless: “The #Wiesn will take place properly, either completely or not at all.” pic.twitter.com/z6g7Hou9nR — DW Culture (@dw_culture) April 21, 2020

Останется в этом году без традиционного ежегодного забега быков и испанская Памплона. Мэрия города сообщила во вторник, что Фестиваль Сан-Фермин, который должен был проходить с 6 по 14 июля, отменён из-за пандемии.

Se cancela #sanfermines esta foto la tome el año pasado desde la cuesta de Santo Domingo. #COVID19pic.twitter.com/raJnAnYfaJ — Ignacio Pereira (@ignaciopereira) April 21, 2020

За всю свою 800-летнюю историю праздник в честь покровителя автономного сообщества Наварра святого Фермина отменялся в прошлом всего 4 раза.