Во время пандемии Европарламент работает в виртуальном режиме. Депутаты участвуют в дебатах, голосовании и заседаниях комитетов на удалёнке. Стелиос Кимпуропулос общается так с избирателями:

"В предлагаю свои услуги людям, которые нуждаются в них, на телемедицинской психиатрической платформе".

Этот христианский демократ из Греции облегчает соотечественникам на приёмах по скайпу депрессию и страх. Его услуги бесплатны.

"Людей беспокоит неопределенность из-за сложной ситуации. Вынужденное безделье, риск увольнения – всё это может усугубить сложности в отношениях с домочадцами во время этого карантина".

Стедиос Кимпуропулос уже давно участвует в разработке мер помощи инвалидам, стремясь дать им возможность независимой жизни.

"Люди с ограниченными возможностями, особенно во время коронавируса, чаще болеют, потому что многие из них живут в спецучреждениях. В этой социальной группе уровень безработицы и так высок, а во время нынешнего кризиса он растет".

Греческий евродепутат призывает людей сохранять дистанцию межлу собой, но надеется на сплочение перед лицом общей беды.