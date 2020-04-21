Опасная зависимость: азартные игры и карантин

Карантинные меры ограничивают способы проведения досуга и на этом фоне звучат опасения, что длительный период вынужденной самоизоляции станет причиной новый волны игровой зависимости.

Активисты в Великобритании говорят, что букмекеры проводят рекламную блиц-компанию по телевидению и в социальных сетях, используя карантин для привлечения наиболее уязвимых клиентов.

Депутат и председатель парламентского комитета по вопросам игровой зависимости Кэролин Хэррис уверена: "Люди стали чаще играть в азартные онлайн-игры, некоторые от скуки, некоторые из-за патологического пристрастия, им хочется вновь попробовать, их подталкивает к этому реклама и они не могут преодолеть соблазн".

О соблазнах на своем опыте знает Алекс Мэйси. Он избавился от зависимости и теперь возглавляет инициативную группу Gamvisory и пытается помочь другим. "Я жил как в тумане, когда страдал от этой зависимости. Если бы я тогда оказался в подобных обстоятельствах, то из-за чувства тревоги несомненно играл бы больше".

Он говорит, что к нему за помощью уже обратились несколько человек, они боятся, что зависимость усилится в условиях карантина

"Люди проводят больше времени в соцсетях, их внимание пытаются привлечь рекламные баннеры, они переходят по ссылке, а потом их счет в банке становится меньше, для людей с пристрастием к играм сейчас опасное время", — полагает Алекс.

Правительство Великобритании проводит масштабное расследование, чтобы понять как азартные игры влияют на здоровье людей и уровень преступности. Активисты призывают власти также разобраться с тем, как индустрия азартных игр использует карантинные меры для поиска новых клиентов.

"Думаю, что мы не можем даже приблизительно оценить число людей, у которые сейчас развивается патологическая склонность, потому что доступ к азартным играм очень легко получить, все сделано для того, чтобы можно было легко тратить деньги, в результате люди впадают в зависимость" — говорит Кэролин Хэррис.