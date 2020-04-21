Страны ОПЕК обсудили кризис на экстренной конференции

Страны ОПЕК в срочном порядке созвали телеконференцию на уровне министров, где обсудили ситуацию на рынке нефти. Стоимость фьючерсов на лето продолжает падать. В понедельник цены на американскую нефть WTI впервые в истории оказались отрицательными из-за того, что хранилища переполнены, а спрос с начала пандемии рухнул.

Ранджит Раджа, аналитик:

"Представьте, что если все хранилища заполнены, то даже если наши прогнозы на третий квартал будут оптимистичны, если тогда спрос пойдёт вверх, он всё равно окажется гораздо ниже, чем предложение на тот момент. Ведь прежде чем дело дойдёт до потребления производимой нефти, нужно использовать запасы, которые сейчас находятся в хранилищах".

Дональд Трамп в "твиттере" пообещал, что не даст американский нефтяной сектор в обиду: глава Белого дома поручил минфину сформулировать план финансовой помощи компаниям и сохранения рабочих мест.

Однако аналитики предсказывают, что нефтедобывающая отрасль не выберется из трудной ситуации ещё как минимум несколько месяцев.

Джим Бурхард, аналитик:

"Нефтяному сектору предстоит дорога через очень тяжёлые времена. За низкими ценами последует снижение инвестиций, снижение экономической активности и снижение числа рабочих мест, по крайней мере на некоторое время".

Одним из тяжелейших ударов по нефти стало почти полное прекращение коммерческих полётов по всему земному шару. В Европе границы планируют открыть не раньше конца лета-начала осени.