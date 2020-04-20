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Бизнес

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в "красной зоне"

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 Ирина Александрова
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в "красной зоне"
Авторское право  AFP
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Промышленный индекс Dow Jones потерял 2,46%. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился чуть более чем на 1%.

Уолл-стрит находится под давлением общего экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекцией. В то время как фондовые индексы США снижались перед окончанием сессии, нефтяные фьючерсы впервые в истории закрылись с негативными ценами.

Рассчитывать на устойчивое оживление на рынке, считают эксперты, можно будет, когда станет понятно, что пандемия достигла пика в глобальном масштабе и финансовый мир получит более ясное представление о том, когда начнет восстанавливаться глобальная экономика.

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