"Какой вирус?": во Владикавказе прошла акция против карантинных мер

Сотни людей собрались в центре Владикавказа у здания администрации Северной Осетии под лозунгами против введённых властями карантинных мер. Участники акции протеста потребовали отменить режим домашней изоляции и разъяснить гражданам ситуацию с пандемией. Они заявляли, что не доверяют официальной информации о коронавирусной инфекции:

«Рошаль выступал, Лукашенко выступал, Малышева выступает, что это не вирус, от него не умирают, а нас закрыли! Какой вирус?»

К протестующим выходили представители регионального правительства и глава республики Вячеслав Битаров. Они призывали людей разойтись по домам и ссылались на международную практику домашней изоляции. Впоследствии в администрации Северной Осетии пообещали оказать социальную помощь тем, кто потерял работу, но в том же сообщении обвинили демонстрантов в нападении на правоохранителей.

Владикавказ, народный сход против режима «самоизоляции» Начались жесткие задержания, а в ОМОН полетели камни. Видео: «Юг. МБХ медиа» Publiée par Юг. МБХ медиа sur Lundi 20 avril 2020

С начала акции в центр Владикавказа были стянуты усиленные подразделения полиции и Росгвардии, которые к вечеру разогнали протестующих. Несколько десятков человек задержаны. Сразу несколько изданий подтверждают информацию о силовом противостоянии правоохранителей с демонстрантами.