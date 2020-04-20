Если человек не идёт в магазин, то магазин идёт к человеку. Этим принципом руководствовался Клод Моттэ, когда решил ездить по деревням и небольшим городам на грузовике, загруженном продуктами. Это магазин на колёсах по-французски. И создавался он прежде всего с мыслями о представителях старшего поколения, — говорит Моттэ:

«На самом деле супермаркет находится в 500 м. отсюда, но эти людям трудно передвигаться, им тяжело ходить. А потом они ищут чего-то большего, чем покупки, они хотят общения, а не просто идут за покупками».

Проект Мотте стал особенно актуален с введением карантинных мер во Франции. Некоторые покупатели признаются, что сильно привязались к нему:

«Мама хочет пользоваться услугами месье Мотте и после того, как закончится изоляция. Он привозит ей продукты, а потом они обмениваются парой слов, немного поддержки, — то, что нужно пожилым людям».

Сам Клод Моттэ признаётся, что с началом изоляции у него стало ещё больше работы: люди заказывают больше еды, а телефон разрывается от звонков новых клиентов.