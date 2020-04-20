Смягчение карантина: прогулка в парке и покупки на рынке

Поэтапное снятие карантинных мер происходит в странах Центральной и Восточной Европы.

В Польше открылись для посещения парки и лесные зоны. Магазинам разрешено увеличить пропускную способность, а в крупных торговых центрах действует правило "один покупатель на 15 квадратных метров". Такое же правило ввели и для церковных собраний. В стране количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 9 000.

Жители Чехии смогли впервые за месяц посетить рынки. Это первый этап плана, обнародованного властями на прошлой неделею. отныне спорстмены могут тренироваться в небольших группах.

"Так приятно выбирать продукты, которые видишь своими глазами и общаться с продавцами," — говорит жительница Праги. Меры социального дистанцирования в Чехии все еще действуют. В стране выявлено свыше 6 000 случаев заражения. Власти Чехии предупреждают, что смягчение карантина продолжится, но только если удастся держать эпидемию под контролем.

В Словакии на данный момент насчитывается около 1200 инфицированных. С понедельника упрощены правила пересечения границы для тех, кто пользовался такой возможностью и раньше: теперь необязательно делать остановку в государственном медицинском центре, можно предоставить справку о прохождении теста на коронавирус с отрицательным результатом. В первую очередь это сотрудников медслужб, которые живут в Словакии, но работают в соседней Чехии, а также касается европейских полицейских и солдат НАТО.