Глава МИД Венгрии обвинил европейских коллег во лжи

В противодействии коронавирусу Венгрия сотрудничает с другими странами Евросоюза, но тревожит их своей внутренней политикой. В Будапеште приняты законы, дающие правительству Виктора Орбана чрезвычайные полномочия без каких-либо ограничений по времени.

В интервью Euronews венгерский министр иностранных дел выступил с оправданием чрезвычайного законодательства, утверждая, что несколько стран-членов ЕС проводят похожую политику. Петер Сийярто обвинил внешнеполитические ведомства других стран в распространении «ложных» заявлений о его правительстве, а депутатов Европарламента - в том, что они даже не изучили решения своих венгерских коллег:

"Некоторые говорят, что премьер-министр получил неограниченные полномочия, но это не правда. Это фейк. Это ложь. Венгерский премьер-министр и правительство Венгрии могут экстренно принимать решения только ради защиты людей от пандемической ситуации. Во-вторых, когда говорят, что одна лишь Венгрия ввела такой закон без какой-либо конкретной даты крайнего срока, то это тоже фейк и ложь. Четыре государства ЕС ввели подобный тип регулирования без точной даты завершения. В-третьих, в Европейском союзе есть ещё четыре страны, в которых правительства уполномочены продлевать чрезвычайное положение или состояние опасности без одобрения парламентов ».

В Брюсселе слишком авторитарным поведение Будапештом в условиях пандемии. Глава внешнеполитического ведомства МИД высказывается за продолжение членства Венгрии в ЕС, но и просит не мешать ей поступать так, как она считает нужно:

«Мы определенно против попыток создать своего рода Соединённые Штаты Европы, продолжал Петер Сийярто. - Мы определенно стоим на той позицию, что основой сильного Евросоюза должны быть сильные государства-члены. Поэтому, безусловно, мы примем участие в этих дебатах, мы будем представлять нашу позицию в этих дебатах, но мы останемся членом Евросоюза. Мы заинтересованы в том, чтобы ЕС был сильным, но государства-члены также должны быть сильными».

ЕС пытается координировать антикризисные действия своих членов. Меньше всего Брюсселю нужно обострение перепалки с Будапештом, который отстаивает своё право на самостоятельные шаги.