Коронавирус грозит разрушить мечты Армении

Коронавирус грозит разрушить мечты и надежды Армении. После смены власти в 2018 году страна переживала невиданный подъём. По темпам экономического роста она обгоняла соседей — богатый нефтью Азербайджан и поддерживаемую Западом Грузию. В прошлом году рост деловой активности по данным всемирного банка составил 7,6%. Уровень бедности опустился до рекордно низких значений. Появились десятки тысяч новых рабочих мест, начались масштабные инфраструктурные проекты. На родину потянулись представители диаспоры.

Айк Арутюнян, совладелец фабрики шоколада:

"Я был очень вдохновлён революцией 2018 года, когда Никол Пашинян стал премьер-министром. Мы быстро приняли решение, собрали вещи и вернулись в Армению. Через некоторое время открыли свою компанию, начали производство. Всё было прекрасно до того момента, пока два месяца назад не началась пандемия".

В условиях карантина экономика получила тяжёлый удар. Производство в некоторых отраслях сократилось на 90%. Власти страны прогнозировали на этот год рост минимум на 4,5%. Пересмотренный прогноз — 0,7%, и это вряд ли окончательные данные.

Татул Манасерян, экономист:

"Экономика Армении сейчас проходит суровую проверку: на внутренние сложности наложились проблемы, связанные с коронавирусом. Больше всего пострадали строительство и туризм, поскольку они тесно связаны с другими секторами экономики".

Ереван принял несколько пакетов мер поддержки, включая налоговые каникулы и прямую помощь предприятиям. Но несмотря на успехи, экономика ещё не настолько окрепла, чтобы выдержать масштабные программы по примеру крупных европейских стран.

Наира Ханоян, владелица магазина игрушек:

"Поскольку положение всё ухудшается, наш магазин по-прежнему закрыт. Мы не знаем, как выплачивать долги. Я надеюсь, что нам скоро позволят возобновить работу, чтобы мы смогли как-то выбраться из этой ситуации".

По последним данным, в Армении зарегистрировано более 1300 случаев COVID-19. Умерли более 20 заболевших.

Карантин в республике был введён 16 марта и продлится минимум до 14 мая. Ереван обещает понемногу ослаблять ограничительные меры, в первую очередь в интересах экономики.