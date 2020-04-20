Число погибших в результате стрельбы в Канаде выросло до 17 человек - CBC News

Число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 17 человек, информирует ТАСС.

По словам комиссара национальной полиции Бренды Лаки, среди 17 погибших сам стрелок. Она добавила, что число жертв может возрасти, расследование продолжается. Ранее телеканал сообщал о 13 погибших в результате случившегося.

На данный момент известно, что 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 50 км от Порталика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Уточнялось, что Уортман был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

Мотивы действий Уортмана пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.