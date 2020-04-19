Несмотря на COVID-19, в некоторых российских городах прошли пасхальные службы

Многие православные россияне приняли участия в пасхальных богослужениях в эти выходные, несмотря на действующие в стране ограничения на передвижение, связанное с распространением новой коронавирусной инфекции.

По информации издания "Царьград", храмы в пасху были открыты в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском и Камчатском крае, Курганской, Ленинградской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Орловской области, Республике Саха (Якутия), Тверской области, Тыве, Хабаровском крае, Челябинской и Ярославской областях.

"Истинные верующие коронавируса не боятся. Они веруют твердо в Бога, надеются и знают, что он их защитит", - сказал Euronews житель города Малоярославца Калужской области Олег Журавлев.

Населения Малоярославца, находящегося в 120 км от Москвы, - 27 тысяч человек. Ранее агентство REGNUM сообщило, что главный государственный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова издала предписание приостановить массовые мероприятия калужской митрополии с 16 по 30 апреля.

Тем не менее, в субботу перед Пасхой утренние службы прошли не менее, чем в трех храмах города. В одном из храмов, по сообщению нашего корреспондента, на пол была нанесена разметка, указывающая необходимую дистанцию между молящимися.

"Сегодня не ожидала, что кто-то будет в церкви, потому что по новостям говорили, что службы отменяются. Мы хотели освятить куличи настолько сильно, что все равно проехали мимо церкви, и тут увидели, что светят. Батюшка нам посветил", - сказала другая жительница Малоярославца Галина Легчилова.

На момент написания материала в Калужской области было 228 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По сообщениям пользователей соцсетей и СМИ, пасхальные службы проходили во многих регионах страны в обход официальному запрету. Некоторые храмы решили проводить службы онлайн.

Патриарх Кирилл провел праздничное служение в Храме Христа Спасителя без прихожан. "Страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. Чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией и принято решение совершать богослужения без участия мирян", - сказал он.