Как долго продлится карантин в Европе?

Режим самоизоляции во Франции по-прежнему в силе, но на продуктовом рынке на продуктовом рынке на улице Муфтар было почти также многолюдно как и в "нормальные" времена. Парижанам явно не терпится вернутся как можно скорее к обычной жизни.

Но правительство не торопиться называть дать снятия карантина. Формально он действует до 11 мая, но вполне вероятно, что он будет снова продлён. Шоппинг остается единственным законным поводом для скопления людей. Во всех остальных случаях нарушители нещадно штрафуются. Полиция уже выписала 800 тысяч штрафов.

Эпидемия во Франции медленно отступает, считает генеральный директор Главного управления здравоохранения Жером Саломон. За сутки в стране от COVID-19 скончались 395 человек и были зарегистрирован 785 новых случаев заражения. Общее число жертв достигло 19718.

Британское правительство заявляет о стабилизации темпов роста числа заражений (+5850 в воскресенье, скончались 596 человек, общее число жертв – 16060), но пока также отказывается говорить о снятии карантинных мер.

Мы должны быть уверены в том, что справляемся с проведением тестов и производством средств индивидуальной защиты – с тем, чтобы их хватало не только сегодня, но и в будущем. Наверное, самое главное, это убедиться в том, что предпринимаемые нами меры не приведут к новому скачку заражений. Гэвин Уильямсон министр образования Великобритании

На недостаток средств индивидуальной защиты жалуются британские медики, которые в наибольшей степени подвержены риску заражения.

В Италии споры о порядке снятия карантина касаются главным образом вопроса, должно ли решение об этом приниматься на национальном уровне или региональном. В понедельник с докладом о готовности страны к снятию карантина выступит специальная комиссия. Все большее количество должностных лиц высказывают мнение, что продление карантина после 3 мая не принесет пользы.

В воскресенье в Италии было зафиксировано более 3000 новых случаев заражения, 433 человека скончались (общее число жертв – 23660). Особую тревогу вызывает обнаружение нового очага заражения в доме престарелых в Кампаньяно-ди-Рома, в регионе Лацио.