Пасхальные богослужения за закрытыми дверями

Пасху по юлианскому календарю отметили в эту ночь православные в более чем в 60 странах мира. В России торжественное богослужение провёл в московском храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Из-за эпидемии коронавируса пасхальная служба состоялась без прихожан. Тем не менее предстоятель Русской православной церкви призвал верующих не унывать и не отчаиваться "в этих сложных обстоятельствах". По традиции к празднику из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Его передача в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

В столице Болгарии праздничная служба прошла на открытом воздухе, на площади перед собором Александра Невского. Богослужение провёл Патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит; в ней приняли участие несколько сотен человек в масках, стоявших на безопасном расстоянии друг от друга. "Сегодня, в день Христова Воскресения, смерть обессилена, так как столкнулась с тем, кого не может победить и пленить", - заявил Неофит.

В Румынии пасхальные службы также прошли в пустых церквях. В Бухаресте Патриарх Даниил возвестил о воскресении Иисуса Христа с крыльца Патриаршего собора. В среду правительство достигло договорённости с Румынской православной церковью, согласно которой верующим было разрешено забрать освященную пасху из храмов, соблюдая требования карантина.

В Афинах Благодатный огонь из Иерусалима доставили в экзархат Гроба Господня в районе Плака. В этом году из-за эпидемии огонь не доставят в храмы в континентальной части Греции и на островах. Священнослужители провели службы за закрытыми дверьми. Ну а завершил пасхальную ночь салют над Акрополем.