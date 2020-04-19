Женщины борются с пандемией

Николо-Сольбинский женский монастырь расположен в глухих лесах Ярославской области, но монахини не остались в стороне от борьбы с коронавирусной пандемией. В швейной мастерской монастыря кипит работа: каждый день здесь производится около 100 медицинских масок. Маски шьются не из марли, а из бязи, что позволяет делать их более тонкими.

Идея – очень простая: надо приходить людям на помощь. Потому что, если люди нуждаются, а в аптеках нет средств защиты, мы – всегда рядом Игумения Еротиида настоятельница Николо-Сольбинского женского монастыря

Изготовленные в монастыре маски распространяются бесплатно. Они пользуются спросом не только у жителей ближайшей округи, но и в районных центрах: Переславле-Залесском и Ростове.

«Работаем конвейером, то есть мы разделяем операции, – рассказывает монахиня Тамара. – У нас участвуют сестры в основном. Кроме сестер подключаются девочки из колледжа, старшеклассницы. Кто, что умеет, тот то и делает: тот, кто умеет строчить, прокладывает строчки; кто-то выкраивает; кто-то скалывает; кто-то гладит».

В Афганской провинции Герат группа девушек в возрасте от 14 до 17 лет работает над собственным проектом аппарата искусственной вентиляции легких, изготовленного из запчастей автомобиля Toyota. По словам руководителя проекта Гафура Якуби, в случае успешной реализации такой аппарат поможет спасти жизни и сэкономить ресурсы:

«Мы обращаемся к афганскому правительству и министерству здравоохранения с просьбой помочь нам завершить работу над устройством, чтобы мы могли уже начать его использовать и спасать жизни».

Девушки рассчитывают завершить работу над аппаратом к маю, самое позднее к июню. Ожидается, что он будет работать на батарейках, и его стоимость составит от 300 до 400 долларов США.