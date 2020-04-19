Пандемия разоряет баварских пивоваров

Последствия коронавирусной пандемии приобретают исторический размах. В баварском городе Вернеке закрывается семейная пивоварня, просуществовавшая 400 лет. Хозяева потеряли надежду, что они смогут пережить карантинный период.

Моей семье и мне будет не хватать этой пивоварни. Она существовала столько, сколько я себя помню. За каждым застольем разговоры были только о ней. Мы теряем часть самих себя. Также как и весь наш регион. Кристина Ланг управляющая Вернекской пивоварней

Вернекское пиво на протяжении своей истории пережило не одно моровое поветрие и войну. На грань выживания его поставили ценовые войны последнего десятилетия, а КОВИД-19 нанес окончательный удар.

По словам генерального секретаря Ассоциации немецких пивоваров Хольгера Айхеле, семейные пивоварни не могут рассчитывать на продажи через супермаркеты и зависят от продаж в ресторанах, барах и на пивных фестивалях:

«Многие пивоварни продают около 80-90% своего пива в ресторанах как этот, например, который закрыт уже несколько недель. И нам ничего неизвестно о сроках: когда снова откроются рестораны и пивные сады. Боюсь, что это может произойти не раньше июля, а то и августа. И мы до того времени не протянем».

Финансовая поддержка от федерального правительства в размере 15 тысяч евро не спасет семейные пивоварни от разорения. Их последняя надежда - на пивные фестивали, запланированные на лето и осень. Если их отменят, судьба Вернекского пива постигнет еще несколько старинных сортов баварского пива.