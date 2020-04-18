Дети-мигранты летят в Германию

49 несовершеннолетних мигрантов, оказавшихся на территории Греции без родителей, отправились в субботу в Германию в рамках межгосударственной договоренности о разгрузки лагерей для мигрантов на греческих островах. В среду группа из 12 сирот была принята Люксембургом. В ближайшее время группу из 20 детей-мигрантов примет Швейцария.

На протяжении нескольких месяцев подряд правительство Греции пыталось убедить другие европейские страны оказать помощь нашей стране с тем, чтобы беспризорные малолетние беженцы – дети, бежавшие от войны и преследований – могли обрести новые семьи и начать новую жизнь. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

В настоящее время в лагерях, рассчитанных на 6 100 человек, проживают более 36 тысяч человек. На следующей неделе греческое правительство начнёт переселять с островов на материк семьи мигрантов, в которых есть люди старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.