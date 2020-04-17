В Ухани умерших от Covid-19 на 1300 больше

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом в Ухане, после пересчёта возросло почти на 1300. Об этом сообщила в пятницу муниципальная служба по контролю и предотвращению эпидемий. Таким образом общее официальное число умерших от последствий нового коронавируса в КНР составляет сегодня 4 632.

Новые данные связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии, пояснили в Пекине, когда из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медицинских учреждений справиться с наплывом пациентов возникли накладки с отчётностью; в ряде случаев смерть людей не связывались с эпидемией либо сообщения не поступали своевременно.

Ни о какой "фальсификации данных" по Covid-19 речи не идёт, - заявил, комментируя новые цифры представитель китайского МИДа. "Правительство ни к коем случае не допустит этого", - добавил он, выступая перед журналистами.