Фермерство во времена пандемии

COVID-19 и связанные с ним ограничения разрушают сложившиеся за столетия порядки в фермерском хозяйстве. Во Франции закрыто большинство рынков, прерван поток сезонных работников, которые приезжали со всей Европы. В новом выпуске «Незаметной Европы» мы отправились во французскую глубинку, чтобы узнать, как этот кризис переживают фермеры.

Жизнь без трудовых мигрантов

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В Кайу-сюр-Фонтен, маленькой деревушке недалеко от Лиона, у Микаэля Бургиньона 120 га земли — это семейное хозяйство, как и многие другие, зависит от сезонных работников из Польши. Когда европейские страны закрыли границы, чтобы остановить распространение COVID-19, здесь стало не хватать рук. Чтобы спасти такие фермы, Еврокомиссия призывает открыть границы для сезонных работников.

Бургиньон уверяет, что пока не видит никакого эффекта от заявлений Брюсселя: «Возможно, через несколько недель ситуация изменится, но сейчас нам по-прежнему не хватает рабочей силы и некому прийти, чтобы взять эту работу на себя».

Тем не менее, иностранцы на ферме есть — это поляки, которые приехали во Францию ещё до введения карантинных мер. Они теперь не могут уехать, в то время как их соотечественники не имеют возможности отправиться за заработки на Запад.

На помощь приходят безработные

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«Вскоре нам понадобится еще больше людей для работы, потому что сезон только начинается. Обычно в пик сезона нам нужно 30–35 человек. Сейчас у нас около 15 человек, рабочей силы не хватает», — объясняет полячка Дорота Фукс.

Чтобы решить эту проблему, правительство обратилось к жителям Франции, которые из-за кризиса остались без работы. Дмитрий Ангелин — один из тех, кто откликнулся на этот призыв. Он повар в лионском ресторане, который из-за пандемии закрылся.

Теперь Ангелин получает одновременно пособие по временной безработице и зарплату за работу на ферме. Это официальная схема: дублирование выплат стало одним из стимулов для привлечения людей к производству продуктов питания. Онлайн-заявки на участие в программе подали ок. 240 тыс. жителей Франции.

Владелец фермы в Кайу-сюр-Фонтен Микаэль Бургиньон не уверен, что эти меры спасут сельское хозяйство. Он настаивает на более широкой программе поддержки, которая включает временное сокращение налогов.

Пчеловоды на грани катастрофы

На пасеке Франсиса Грюзелля в Сэнт-Албан-д’Э в департаменте Ардеш обстановка напряжённая. Дело, конечно, не в пчёлах, — они у главы ассоциации защиты пчеловодов очень спокойные. Проблема в закрытии фермерских рынков. По словам Грюзелля, коронавирусная пандемия подрывает и без того хрупкую профессию. Число пасек во Франции к этому году упало до 75 тысяч, причём в основном это мелкие хозяйства. За прошедшее десятилетие страна потеряла около 15 тысяч пчеловодов, — рассказывает Грюзелль. Он уверен, что пандемия лишь ускорит этот процесс.

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«Covid-19 и изоляция губят тысячи пасечников, которые становятся жертвами сокращения продажи меда. Они больше не могут вести дела, это катастрофа, — говорит Грюзелль. — Covid-19 приканчивает пчеловодство, которое и так уже измучено инсектицидами, пестицидами, гибелью пчёл, ростом цен на сырьё... »

Свой первый улей Грюзелль получил, когда ему было 13 лет. Сегодня у него полторы сотни ульев, которые производят до двух тонн мёда в год. В плохие годы, правда, эти объёмы сокращаются до 200 килограммов.

Грюзелль представляет интересы 725 пчеловодов во французских департаментах Ардеш и Дром. Недавно он обратился к министру сельского хозяйства с призывом о помощи. Что могут сделать власти в этой ситуации?

Чтобы спасти пчеловодов надо снизить НДС на 50 процентов, нужны сахарные дотации всем пчеловодам, надо освободить их от социальных взносов, провести телевизионную кампанию, направленная на то, чтобы потребители покупали мед у местных пчеловодов. Франсис Грюзелль Глава Ассоциации пчеловодов департаментов Ардеш и Дром

Пункты продажи вместо рынков

В деревне Ирини в департаменте Рона повсюду видишь цветущие фруктовые рощи. У Жереми Беру здесь семейная ферма: он выращивает овощи и фрукты на 20 га земли. Беру возмущён решением о закрытии рынков. До пандемии, по его словам, он каждую неделю поставлял свою продукцию на восемь рынков в Большом Лионе.

Теперь он налаживает совершенно другую систему связи с покупателями: он принимает заказы по телефону или через социальные сети и отправляет овощи и фрукты клиентам. В этом ему помогают власти Лиона.

В разных районах агломерации налаживают сеть временных пунктов продажи сельскохозяйственной продукции. Отличие этих мест от рынков в том, что здесь меньше людей и лучше условия для соблюдения безопасной дистанции между покупателями. Помогают и ассоциации жителей районов. Глава совета района Сансуси-э-Дофине Коринн Барэ уверяется, что её соседи предпочитают покупать продукты местного производства, а не ходить в супермаркет.

Впрочем, некоторые покупатели отмечают, что через пункты выдачи овощи продаются по более высоким ценам, чем на рынках. Для кого-то это слишком дорого.

Кризис, спровоцированный пандемией, поднял во Франции и других странах ещё один вопрос: готовы ли люди платить больше за продукцию местного производства? И поменяет ли COVID-19 привычки покупателей?