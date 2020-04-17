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мир

"Союз МС-15" приземлился в Казахстане

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 Глеб Шатуновский
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Kazakhstan Russia Space Station
Kazakhstan Russia Space Station   -   Авторское право  Roscosmos Space Agency
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Спускаемый аппарат корабля "Союз" с тремя членами экипажа МКС совершил штатную посадку в Казахстане, к юго-востоку от Жезказгана. На Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты НАСА - Эндрю Морган и Джессика Меир.

В условиях пандемии коронавируса эвакуация проходила по сокращенной схеме - медицинский осмотр вернувшиеся прошли уже в вертолете по дороге на Байконур.

На МКС продолжают работать россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Но уже в мае к ним могут присоединиться еще двое астронавтов НАСА, которых планируется доставить на орбиту на борту пилотируемого корабля Dragon 2 компании SpaceX Илона Маска.

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