Немцы стали чаще выздоравливать, чем заболевать

Меры, предпринятые властями Германии по борьбе с коронавирусной инфекцией доказали свою эффективность. С таким заявлением выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, ссылаясь на снижение количества новых случаев заражения. По последним данным Института им. Роберта Коха, специализирующегося на инфекционных заболеваниях, за последние сутки в Германии скончались почти 300 коронавирусных больных, около 3380 человек заразились.

Мы контролируем распространение инфекции всё лучше и лучше. Очень обнадеживает то, что после 12 апреля ежедневно выздоравливает больше людей, чем заболевает. На данный момент, по данным Института имени Роберта Коха, выздоровели уже 80 тыс человек из 130 тысяч заразившихся. Йенс Шпан министр здравоохранения ФРГ

Йенс Шпан отверг предложение сделать обязательным ношение масок. По его словам, достаточно проводить разъяснительную работу с населением относительно мер предосторожности. К тому же маски не являются универсальным средством антивирусной защиты:

«Между прочим, тот, кто носит маску неправильно, рискует больше, чем тот, кто вообще ее не носит. Мыть ее нужно при правильной температуре. Снимать и надевать ее нужно так, чтобы не повысить риск заражения. Маски, которые неправильно используют, увеличивают риск. Нам всем нужно учиться, я имею в виду и собственный опыт, носить маски правильно».

В то же время федеральное правительство выразило обеспокоенность ростом числа заразившихся среди медицинского персонала. За последнюю неделю доля врачей среди пациентов с диагнозом КОВИД-19 выросла на 6%.