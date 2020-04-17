В Грузии запретили легковые автомобили

В Грузии вступил в силу запрет на передвижение на легковых автомобилях. Ограничения не распространяются на грузоперевозки. Эта мера будет действовать до 21 апреля, то есть в том числе и в воскресенье, когда православные будут отмечать Пасху. По мнению наблюдателей, таким образом власти смогут сократить количество прихожан в православных храмах во время богослужения в ночь на 19 апреля. С конца марта с 21 часа до 6 часов утра в Грузии действует комендантский час, но часть верующих высказала намерение в пасхальную ночь провести это время в храме.

Чрезвычайное положение, комендантский час – такого рода профилактические меры нужны для того, чтобы быстро и безопасно, с наименьшими потерями, преодолеть коронавирусный кризис. Каха Каладзе глава города Тбилиси

В настоящее время новым коронавирусом в Грузии инфицированы как минимум 370 человек. 3 человека скончались от осложнений. Первый случай заражения был подтверждён 26 февраля. 21 марта в стране было введено чрезвычайное положение. Штраф за нарушение правил чрезвычайного положения составляет три тысячи лари (957 долларов).