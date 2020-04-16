Для борьбы с коронавирусом и предотвращения новых эпидемий Еврокомиссия предлагает применять современные технологии. Так, определяя по мобильным телефонам граждан их местонахождение и контакты, можно отслеживать распространение COVID-19. Разносчика инфекции могут тогда изолировать.

Такое вторжение в личную жизнь беспокоит «зелёного" евродепутата, который состоит в Пиратской партии Германии:

"Нам нужно четко разобраться, хотим ли мы этого и приемлемо ли это, - говорит Патрик Брейер. - Со стороны Еврокомиссии не чувствуется должного уважения к основным правам. Думаю, ей надо образумиться и обеспечить защиту нашей частной сферы. Можно преодолевать этот кризис, уважая при этом основные права".

В ответ на такую озабоченность Еврокомиссия представила рекомендации по использованию нового мобильного приложения для охоты на коронавирус.

«Фундаментальный принцип таков: установка и использование приложения должны были добровольными, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес Барке. - Мы хотим заверить граждан, что такие приложения заслуживают доверия, соблюдают безопасность, конфиденциальность и защиту данных, что они эффективны".

В решении столь деликатных проблем политикам помогают специалисты, такие, как директор по Европе Международной ассоциации профессионалов конфиденциальности:

"Вспомним, что после терактов 11 сентября 2001 года был принят ряд мер безопасности. Некоторые из них остались, пока мы путешествовали по всему миру, - говорит Пол Джордан. - Вопрос в том, как долго будут действовать новые, когда они будут отменены, что произойдет с данными, которые к тому времени будут собраны".

По заказу Брюсселя ученые, техники и сотрудники спецслужб разработали систему Общеевропейского отслеживания сближения людей с сохранением конфиденциальности. Один из них создателей уверяет, что они обошлись без спутниковой навигации:

"Нам не нужно использовать геолокацию, ваш номер телефона, нам не нужно использовать ваш адрес или что-либо такое, - говорит Крис Боос. - Всё, что мы делаем, это определяем ваше примерное местонахождение относительно других пользователей, то есть нам нужно понять, как близко вы были с кем-то другим. И если мы ещё проследим за вашей физической активностью, как много вы передвигались, этого будет достаточно. Те есть, суть в том, что мы можем взять пандемию под контроль, не вторгаясь в личную сферу".

Специалисты надеются узнать всё о перемещении по Европе COVID-19 ещё до того, как будет создана против него вакцина.