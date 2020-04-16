Защитники дикой природы сообщают, что несмотря на карантинные меры, власти Мальты разрешили на три недели охоту на птиц. К примеру, там был нелегально застрелен хищник болотный лунь. Мальтийские острова– это место отдыха птиц, пересекающих Средиземное море.

«Когда речь заходит об охоте и отлове, правительство идёт на всё, чтобы угодить охотничьему лобби, - говорит мальтийский эколог Марк Султана. - Невероятно, насколько бывшее правительство и нынешнее бесхребетны».

Правительство Мальты отметило, что люди охотятся по одиночке на открытой местности и не заражают других. Но лицам старше 65 лет отказывают в выдаче лицензий, чтобы они оставались дома.

В 2015 году жители Мальты проголосовали за то, чтобы разрешить весенний охотничий сезон, несмотря на риск для перелётных птиц.

Генеральный секретарь Европейской федерации охоты и охраны природы уверяет, что её члены следуют правилам, которые установило правительство в Валетте и европейские органы в Брюсселе:

«Охота весной на Мальте проводится в соответствии со строгими критериями директивы ЕС по птицам и национальному законодательству, - сказал Дэвид Скаллан. - Такого неукоснительного правоприменения вы не найдёте нигде в Европе».

Ветеринарный врач мальтийского правительства сообщил, что в течение нынешнего весеннего сезона охотники убивают в среднем одну птицу в день. Но организации защиты пернатых утверждают, что это количество гораздо больше.