Зараженный авианосец: на "Шарль де Голле" инфицированы 668 моряков

668 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" и других кораблей авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции, подчеркнув, что они не окончательные, результаты около 30 процентов тестов еще неизвестны. 31 зараженный помещен в госпиталь "Святой Анны" в Тулоне, один - в отделение интенсивной терапии. Весь остальной экипаж находится на карантине.

"Шарль де Голль" вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.

"Шарль де Голль" - это уже второй авианосец, поставленный на карантин, после американского "Теодора Рузвельта".