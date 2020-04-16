Брюссель извинился перед Италией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла от имени стран-членов ЕС сердечные извинения Италии, особенно пострадавшей от коронавируса:

«Правда то, что слишком многие не пришли во-время, когда Италия нуждалась в руке помощи с самого начала».

Немка выступала перед дебатами на онлайн-сессии Европарламента, посвящённой борьбе с пандемией. Депутаты по всему политическому спектру высказывались за крупные инвестиции с целью преодоления экономических последствий кризиса.

Одним из инструментов для это станет семилетний бюджет Евросоюза. Председатель Совета ЕС Шарль Мишель обещал заручиться поддержкой для этого участников встречи в верхах в следующий четверг.

Депутаты из наиболее пострадавших и не самых богатых стран призывает поднять хозяйство ЕС с помощью так называемых «восстановительных облигаций»:

«Пора перестроить нашу общую экономику так, чтобы она лучше сохраняла окружающую среду и природные ресурсы, а также стала более цифровой, - сказал испанский социалист Ираче Гарсиа. – Чтобы распределить по ЕС долговое бремя, мы предлагаем выпустить «восстановительные бонды».

На голосование Европарламента представлены пакет поддержки здравоохранения в размере 3 млрд евро, а также финансовые меры для обеспечения продовольственной помощи уязвимым гражданам и снижения потерь в рыболовстве и аквакультуре.

Ведущие фракции выразили обеспокоенность авторитарными тенденциями в Венгрии, где законов о чрезвычайном положении усилили власть премьер-министра.

«Запугивание, ложь и откат назад - это не противоядия, а яды, - сказал лидер либералов Дачиан Чолош. - Ни под каким предлогом нельзя подвергать сомнению демократические ценности и наши личные свободы. Это должен понимать каждый, включая Виктора Орбана»

Электронные голосования завершатся в пятницу.